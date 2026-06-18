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«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за полузащитника сборной Швеции — TEAMtalk

«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за полузащитника сборной Швеции — TEAMtalk
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«Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику сборной Швеции и «Брайтона» Ясину Аяри. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «чайки» знают об интересе клубов к 22-летнему футболисту, в связи с чем ведут переговоры о продлении контракта.

В минувшем сезоне Аяри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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