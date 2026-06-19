Канада — Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 года началась

В 1:00 мск начался матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Канады и Катара. Команды играют на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кристианом Гараем (Чили). В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: