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Витинья побил рекорд по выполненным передачам на ЧМ-2026

Витинья побил рекорд по выполненным передачам на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Португалии Витинья побил рекорд по количеству пасов в матче с ДР Конго (1:1) на чемпионате мира по футболу – 2026, сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Игрок совершил наибольшее количество выполненных (128) и успешных (121) передач за 83 минуты встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Оба показателя стали лучшими в истории турнира среди футболистов, не сыгравших 90 минут (с момента начала ведения статистики в 1966 году).

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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