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Андрей Семёнов: сборной России было бы очень тяжело на ЧМ после длительного застоя

Андрей Семёнов: сборной России было бы очень тяжело на ЧМ после длительного застоя
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Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о трудностях, с которыми столкнулась бы национальная команда на чемпионате мира — 2026.

«На чемпионате мира все команды бьются на максимум, большие сборные позволяют себе ротацию. Например, испанцы с Кабо-Верде вышли не полностью основным составом. Но после длительного застоя сборной России было бы очень сложно выходить на такой уровень. Это самый высокий уровень футбола. Сначала надо было бы поиграть отборочные матчи, чтобы привыкнуть», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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