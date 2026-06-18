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В сборной Франции поздравили Килиана Мбаппе с рекордом по голам за национальную команду

В сборной Франции поздравили Килиана Мбаппе с рекордом по голам за национальную команду
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В сборной Франции поздравили нападающего Килиана Мбаппе с рекордом по голам за национальную команду. Форвард оформил дубль в матче 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Сенегалом (3:1), тем самым забив 58-й мяч в составе Франции, обойдя по этому показателю Оливье Жиру.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Мбаппе единолично возглавляет список лучших бомбардиров в истории французского футбола, проведя в составе национальной команды 99 встреч.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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