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Никита Чернов: переживал за «Спартак» в Кубке России, но где медаль?

Никита Чернов: переживал за «Спартак» в Кубке России, но где медаль?
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее покинувший «Спартак», рассказал, что поддерживал московский клуб в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Конечно, болел и переживал за «Спартак» в Суперфинале Кубка России. Единственное, непонятно, где медаль? Я не помню, играл или не играл в этом сезоне. Меня об этом спросили, а я не помню на самом деле. По-моему, нет. Болел и переживал. Знал, что, если ничего такого не произойдёт, то «Спартак» должен забрать Кубок», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В общей сложности Никита Чернов провёл за красно-белых 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов» и не сыграл за столичный клуб в розыгрыше Кубка России.

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