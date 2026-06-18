Неймар пропустит и второй матч Бразилии на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче с Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который состоится 20 июня. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) на странице в социальной сети X.

По информации источника, Неймар не поедет с командой в Филадельфию, где пройдёт встреча с Гаити. Нападающий останется в Нью-Джерси с целью оптимизировать заключительный этап восстановления.

Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Нападающий не принял участия в матче с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В 3-м туре «пентакампеоны» встретятся с Шотландией (25 июня).

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