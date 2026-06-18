Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар пропустит и второй матч Бразилии на чемпионате мира

Неймар пропустит и второй матч Бразилии на чемпионате мира
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче с Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который состоится 20 июня. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Неймар не поедет с командой в Филадельфию, где пройдёт встреча с Гаити. Нападающий останется в Нью-Джерси с целью оптимизировать заключительный этап восстановления.

Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Нападающий не принял участия в матче с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В 3-м туре «пентакампеоны» встретятся с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Неймар стал отцом в пятый раз, у него родилась дочь во время ЧМ-2026

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android