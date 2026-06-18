«Фенербахче» объявил о переходе второго после Мбаппе бомбардира испанской Ла Лиги

Нападающий испанской «Мальорки» Ведат Мурики достиг соглашения с турецким «Фенербахче». Об этом официально сообщила пресс-служба стамбульского клуба. Футболист прибудет в Турцию сегодня, 18 июня, для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.

«Самолёт с Ведатом Мурики приземлится в международном терминале аэропорта Сабиха Гёкчен в 21:00 по местному времени», — говорится на официальном сайте «Фенербахче».

В сезоне-2025/2026 Мурики стал вторым бомбардиром Ла Лиги, забив 23 гола и опередив Ламина Ямаля из «Барселоны» и Винисиуса Жуниора из «Реала» (оба — по 16 мячей). Больше забил только форвард «Реала» Килиан Мбаппе (25 голов). «Мальорка» по итогам чемпионата вылетела во вторую Ла Лигу.