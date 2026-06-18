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Сравнение показателей Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира

Сравнение показателей Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира
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Аналитический телеграм-канал Opta Sports сравнил статистические показатели аргентинских нападающих Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира.

ИгрокМессиМарадона
Сыгранные матчи2721
Сыгранные минуты23941940
Матчи в старте2521
Голы168
Ассисты88
Голы+ассисты2416
Всего ударов11158
Удары по воротам5026
Процент реализации ударов14,4%13,8%
Минуты на гол149,6242,5
Минуты на гол+ассисты99,8121,3
Созданные моменты7671
Касания в штрафной132109
Количество успешных попыток дриблинга112103
Процент попыток дриблинга, которые завершились удачно54,1%53,7%
Процент побед67%57,1%

Напомним, Марадона в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году, Месси — в 2022 году.

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