Сравнение показателей Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира

Аналитический телеграм-канал Opta Sports сравнил статистические показатели аргентинских нападающих Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира.

Игрок Месси Марадона Сыгранные матчи 27 21 Сыгранные минуты 2394 1940 Матчи в старте 25 21 Голы 16 8 Ассисты 8 8 Голы+ассисты 24 16 Всего ударов 111 58 Удары по воротам 50 26 Процент реализации ударов 14,4% 13,8% Минуты на гол 149,6 242,5 Минуты на гол+ассисты 99,8 121,3 Созданные моменты 76 71 Касания в штрафной 132 109 Количество успешных попыток дриблинга 112 103 Процент попыток дриблинга, которые завершились удачно 54,1% 53,7% Процент побед 67% 57,1%

Напомним, Марадона в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году, Месси — в 2022 году.

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