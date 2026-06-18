Сравнение показателей Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира
Аналитический телеграм-канал Opta Sports сравнил статистические показатели аргентинских нападающих Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира.
|Игрок
|Месси
|Марадона
|Сыгранные матчи
|27
|21
|Сыгранные минуты
|2394
|1940
|Матчи в старте
|25
|21
|Голы
|16
|8
|Ассисты
|8
|8
|Голы+ассисты
|24
|16
|Всего ударов
|111
|58
|Удары по воротам
|50
|26
|Процент реализации ударов
|14,4%
|13,8%
|Минуты на гол
|149,6
|242,5
|Минуты на гол+ассисты
|99,8
|121,3
|Созданные моменты
|76
|71
|Касания в штрафной
|132
|109
|Количество успешных попыток дриблинга
|112
|103
|Процент попыток дриблинга, которые завершились удачно
|54,1%
|53,7%
|Процент побед
|67%
|57,1%
Напомним, Марадона в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году, Месси — в 2022 году.
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