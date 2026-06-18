Мбаппе отреагировал на поздравление после нового рекорда по голам за сборную Франции

Нападающий Килиан Мбаппе высказался после поздравления от игроков и персонала сборной Франции в связи с установлением нового рекорда по голам за национальную команду. Форвард оформил дубль в матче 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Сенегалом (3:1), тем самым забив 58-й мяч в составе Франции, обойдя по этому показателю Оливье Жиру.

«Спасибо игрокам, всем, кого встречал в национальной команде все эти годы, кто работает здесь. Всем людям, которые заботятся о том, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Всегда приятно быть частью истории сборной, но об этом поговорим позже.

Каждый знает, для чего мы здесь. Мы хорошо начали, было сложно, однако понимаем, кто мы и на что способны. У нас есть все условия для успеха, но в футболе этого недостаточно. Мы должны добиться результата, уверен, мы это сделаем», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном аккаунтом сборной Франции в социальной сети X.

Мбаппе единолично возглавляет список лучших бомбардиров в истории французского футбола, проведя в составе национальной команды 99 встреч.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.