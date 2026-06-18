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«Сочи» представил первого новичка после вылета команды из РПЛ

«Сочи» представил первого новичка после вылета команды из РПЛ
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«Сочи» объявил о трансфере 30-летнего полузащитника Максима Кузьмина из тольяттинского «Акрона». Об этом официально сообщила пресс-служба «горожан». Футболист стал первым новичком команды после вылета из Мир Российской Премьер-Лиги в Лигу Pari. Россиянин заключил с новым клубом двухлетний контракт. Выступать он будет под шестым номером.

«Добро пожаловать в команду, Макс!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи» в телеграм-канале.

Кузьмин принадлежал «Акрону» с лета 2024 года. Ранее он выступал за калининградскую «Балтику», воронежский «Факел» и московское «Динамо». В минувшем сезоне на его счету одна голевая передача в 23 матчах РПЛ.

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