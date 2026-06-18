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Эдинсон Кавани уйдёт из «Бока Хуниорс» — TyC Sports

Эдинсон Кавани уйдёт из «Бока Хуниорс» — TyC Sports
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39-летний нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани покидает аргентинский клуб. Об этом сообщает TyC Sports в социальной сети X.

По данным источника, контракт с аргентинской командой расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее новый наставник клуба Рубен Арруабаррена объявил, что не видит нападающего в основном составе. В таких условиях Эдинсон предпочёл уйти. Сейчас футболист находится в поисках нового клуба, вероятно, последнего в его карьере.

Напомним, Кавани перешёл в «Бока Хуниорс» летом 2023 года из «Валенсии» на правах свободного агента. За это время он провел 81 матч, забил 28 голов и отдал три результативные передачи.

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