Азар выделил Бельгию и ещё две сборные в качестве фаворитов ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поделился своим прогнозом на чемпионат мира 2026 года.
– Лучший бомбардир?
– Килиан Мбаппе.
– Финалисты ЧМ-2026?
– Испания, Франция, и, может быть, Бельгия… я надеюсь.
– Победителем станет?
– Бельгия.
– Игрок, за которым стоит следить?
– Ламин Ямаль.
– Кто может стать тёмной лошадкой ЧМ-2026?
– Эквадор. Потому что у них есть [Мойсес] Кайседо, и он из «Челси», — сказал Азар на странице «Челси» в социальной сети X.
В 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Бельгии разделила очки с Египтом (1:1). В 3-м туре «красные дьяволы» встретятся с Ираном (21 июня).
Главные ожидания от ЧМ по футболу: