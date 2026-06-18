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Азар выделил Бельгию и ещё две сборные в качестве фаворитов ЧМ-2026

Азар выделил Бельгию и ещё две сборные в качестве фаворитов ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поделился своим прогнозом на чемпионат мира 2026 года.

– Лучший бомбардир?
– Килиан Мбаппе.

– Финалисты ЧМ-2026?
– Испания, Франция, и, может быть, Бельгия… я надеюсь.

– Победителем станет?
– Бельгия.

– Игрок, за которым стоит следить?
– Ламин Ямаль.

– Кто может стать тёмной лошадкой ЧМ-2026?
– Эквадор. Потому что у них есть [Мойсес] Кайседо, и он из «Челси», — сказал Азар на странице «Челси» в социальной сети X.

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Бельгии разделила очки с Египтом (1:1). В 3-м туре «красные дьяволы» встретятся с Ираном (21 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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