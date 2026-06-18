Узбекистан не смог сделать ни одного касания мяча в штрафной в первом тайме с Колумбией

Сборная Узбекистана стала первой командой, которая не смогла совершить ни одного касания мяча в штрафной соперника в первом тайме матча чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X. Подопечные Фабио Каннаваро уступили национальной команде Колумбии со счётом 1:3.

Во 2-м туре группы K узбекская национальная команда встретится с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня). Колумбия во 2-м туре сыграет с ДР Конго (24 июня), в 3-м туре — с Португалией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.