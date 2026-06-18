Вадим Раков: «Локомотив» — особенный клуб

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков объяснил, чем железнодорожники выгодно отличаются от других клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее футболист продлил контракт с красно-зелёными до лета 2030 года.

«Локомотив» — особенный клуб. Из топ-команд у нас наибольшее количество россиян. И это не просто игроки с российским паспортом, а очень талантливые ребята. Будем стараться побеждать таким костяком», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувший сезон Раков провёл на правах аренды в «Крыльях Советов». На его счету пять голов и две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Бо́льшую часть завершившегося чемпионата форвард пропустил из-за травм.