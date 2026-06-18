«Приехал я за этим Мукунку». Юрий Гаврилов рассказал, как тренировал сборную Конго

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как тренировал сборную ДР Конго с мая по октябрь 2001 года.

«Я приехал, значит, за этим Мукунку, чтоб его привезти в «Спартак». К тому моменту главного тренера сборной Конго сняли с должности. Они проиграли по два матча в отборах на Кубок Африки и на чемпионат мира. Оставалось по две игры в обоих турнирах. А я стал появляться на тренировках, и мной заинтересовались. Насколько я понял, информация прошла от посольства. Они сказали: приехал Гаврилов, он игрок сборной, чемпион СССР, «Спартак», все дела. Наговорили про меня всякого, и вдруг встал вопрос, могу ли я возглавить сборную Конго и довести команду до окончания этих турниров. Отправили запрос в Москву, а «Спартак» ответил: «А мы чего? Пусть работает». Уговорили и меня, сказали, что надо налаживать отношения между странами. Думал, думал… И подумал: «Если чем-то могу помочь, побуду немножко, поработаю». Они уже и так почти всё проиграли.

Два матча игры отбора на чемпионат мира проиграли, там была Гана и ещё кто-то. А в отборах на Кубок Африки сыграли вничью с Лесото и чудом обыграли Кот д’Ивуар со счётом 2:1. Благодаря этим очкам Конго попала на Кубок Африки. Но там работать я уже отказался: «Не, давайте сами, я поехал домой». А Мукунку перешёл в «Спартак», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Португалией африканская команда сыграла вничью со счётом 1:1. ДР Конго во 2-м туре сразится с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).