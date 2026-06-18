Кукурелья: моё прошлое в «Барсе»? «Реал» — огромный клуб, у него больше всех титулов ЛЧ

Новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья отметил, что принял важное решение, когда подписал контракт со «сливочными», несмотря на своё прошлое в «Барселоне». Футболист находился в системе сине-гранатовых с 2012 по 2020 год.

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– Что бы ты сказал болельщикам, которые не понимают, как игрок, прошедший через молодёжную систему «Барселоны», может подписать контракт с «Реалом»?

– Я бы сказал им, что жизнь состоит из разных этапов. В данном случае мне пришлось принять важное решение, и у меня нет сомнений в нём. Я думаю, это большой шаг для меня.

Будучи ребёнком, ты мечтаешь играть за большие команды, и «Реал» — одна из них. Это клуб с наибольшим количеством титулов Лиги чемпионов в мире. Я надеюсь выигрывать титулы с «Реалом» и прекрасно провести там время, — приводит слова Кукурельи El Mundo.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: