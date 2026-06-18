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Фанаты Колумбии скандировали «Узбекистан», чтобы поддержать плачущего мальчика на матче ЧМ

Фанаты Колумбии скандировали «Узбекистан», чтобы поддержать плачущего мальчика на матче ЧМ
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Болельщики сборной Колумбии скандировали «Узбекистан» на матче 1-го тура группы К чемпионата мира по футболу — 2026 с азиатской командой, чтобы поддержать плачущего мальчика. Подопечные Фабио Каннаваро уступили южноамериканской команде со счётом 1:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Отметим, что сборная Узбекистана провела свой первый в истории матч на чемпионатах мира.

Во 2-м туре группы K узбекская национальная команда встретится с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня). Колумбия во 2-м туре сыграет с ДР Конго (24 июня), в 3-м туре — с Португалией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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