Фанаты Колумбии скандировали «Узбекистан», чтобы поддержать плачущего мальчика на матче ЧМ

Болельщики сборной Колумбии скандировали «Узбекистан» на матче 1-го тура группы К чемпионата мира по футболу — 2026 с азиатской командой, чтобы поддержать плачущего мальчика. Подопечные Фабио Каннаваро уступили южноамериканской команде со счётом 1:3.

Отметим, что сборная Узбекистана провела свой первый в истории матч на чемпионатах мира.

Во 2-м туре группы K узбекская национальная команда встретится с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня). Колумбия во 2-м туре сыграет с ДР Конго (24 июня), в 3-м туре — с Португалией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.