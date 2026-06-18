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«Зенит» вышел из отпуска, часть игроков прошли медосмотр

«Зенит» вышел из отпуска, часть игроков прошли медосмотр
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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли из отпуска. Об этом официально сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале команды. Первая группа игроков отправилась в клинику для прохождения предсезонных медицинских процедур.

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Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербуржцы заняли первое место в итоговой турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 68 очков в 30 турах.

Фото: ФК «Зенит»

Два футболиста «Зенита» принимают участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Вызов в сборную Бразилии на турнир получили капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике.

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