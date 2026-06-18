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«Зенит» сыграет на домашнем стадионе с «Химнасией» из Аргентины 5 июля

«Зенит» сыграет на домашнем стадионе с «Химнасией» из Аргентины 5 июля
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале объявила о проведении третьего матча Winline Суперсерии лета-2026, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Химнасией» из Ла-Платы (Аргентина). Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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В сообщении «Зенита» подчёркивается, что стадион откроется за два часа до стартового свистка: «гостей будут ждать развлечения для всей семьи, яркая атмосфера и международный футбол». Для посещения игры с «Химнасией» не потребуется карта болельщика.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб занял первое место с 68 очками.

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