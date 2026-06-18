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Чехия — ЮАР: Пенсо назначила пенальти за игру рукой, Макоена сравнял счёт на 83-й минуте

Чехия — ЮАР: Пенсо назначила пенальти за игру рукой, Макоена сравнял счёт на 83-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Тори Пенсо (США). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

На 83-й минуте арбитр Тори Пенсо назначила пенальти в ворота чехов за игру рукой. Полузащитник Тебохо Мокоена восстановил равенство в счёте.

Ранее, на шестой минуте, полузащитник Михал Садилек вывел сборную Чехии вперёд.

В 1-м туре группы A Чехия уступила Южной Корее (1:2). Встреча проходила в пятницу, 12 июня. Днём ранее сборная ЮАР проиграла команде Мексики (0:2) в стартовом матче турнира. В заключительном туре группового этапа чехи встретятся с Мексикой, а южноафриканцы — с Южной Кореей.

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