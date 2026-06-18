Жеребьёвка Кубка России сезона-2026/2027 пройдёт 19 июня

Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале проинформировала, что жеребьёвка соревнования сезона-2026/2027 состоится в пятницу, 19 июня.

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«В 14:00 мск на «Матч Премьер» начнётся жеребьёвка Пути РПЛ. В 16:00 мск на сайте «Матч ТВ» стартует жеребьёвка Пути регионов.

Определим состав групп Пути РПЛ.

Объявим все пары первого раунда и часть пар второго раунда Пути регионов.

Сформируем сетку вплоть до финала.

Выберем хозяев во всех парах», — написано в сообщении Кубка России.

Действующим победителем турнира является московский «Спартак». В Суперфинале сезона-2025/2026 красно-белые оказались сильнее «Краснодара» (1:1, 4:3 пен.).

Самые титулованные футбольные клубы России: