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Жеребьёвка Кубка России сезона-2026/2027 пройдёт 19 июня

Жеребьёвка Кубка России сезона-2026/2027 пройдёт 19 июня
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Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале проинформировала, что жеребьёвка соревнования сезона-2026/2027 состоится в пятницу, 19 июня.

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«В 14:00 мск на «Матч Премьер» начнётся жеребьёвка Пути РПЛ. В 16:00 мск на сайте «Матч ТВ» стартует жеребьёвка Пути регионов.

  • Определим состав групп Пути РПЛ.
  • Объявим все пары первого раунда и часть пар второго раунда Пути регионов.
  • Сформируем сетку вплоть до финала.
  • Выберем хозяев во всех парах», — написано в сообщении Кубка России.

Действующим победителем турнира является московский «Спартак». В Суперфинале сезона-2025/2026 красно-белые оказались сильнее «Краснодара» (1:1, 4:3 пен.).

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