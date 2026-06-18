Павлюченко: ночные матчи ЧМ-2026 не смотрю — в половине 12-го уже засыпаю

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко объяснил, почему не может смотреть часть матчей чемпионата мира по футболу — 2026 в США, Канаде и Мексике.

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«Ночные матчи чемпионата мира не смотрю, потому что у меня утром в девять часов тренировки. Стараюсь ложиться в 11-12 вечера. Сейчас нахожусь с друзьями в Турции, здесь есть футбольная школа. Меня пригласили как тренера, у меня тут утренние и вечерние тренировки с детьми. Встаю в восемь утра, поэтому не могу смотреть ночные матчи. Вечерние игры ещё могу глянуть. Хорваты играли в 11 вечера, а в половине 12-го я уже засыпал (улыбается)», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.