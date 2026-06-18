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Хамес Родригес стал третьим колумбийским футболистом, сыгравшим на трёх чемпионатах мира

Хамес Родригес стал третьим колумбийским футболистом, сыгравшим на трёх чемпионатах мира
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Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес стал третьим футболистом, сыгравшим на трёх первенствах планеты в составе своей команды, сообщает Opta.

Хамес попал в стартовый состав сборной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Узбекистаном (3:1). Для 34-летнего полузащитника это третий ЧМ. Он также участвовал в турнирах 2014 и 2018 годов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

До него такого результата добивались только Фредди Ринкон и Карлос Вальдеррама. Они выступали за национальную команду в 1990, 1994 и 1998 годах.

По результатам прошедшего матча Колумбия занимает первое место в группе K. Следующая игра сборной состоится 24 июня. Команда встретится с ДР Конго в Гвадалахаре.

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