Хамес Родригес стал третьим колумбийским футболистом, сыгравшим на трёх чемпионатах мира

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес стал третьим футболистом, сыгравшим на трёх первенствах планеты в составе своей команды, сообщает Opta.

Хамес попал в стартовый состав сборной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Узбекистаном (3:1). Для 34-летнего полузащитника это третий ЧМ. Он также участвовал в турнирах 2014 и 2018 годов.

До него такого результата добивались только Фредди Ринкон и Карлос Вальдеррама. Они выступали за национальную команду в 1990, 1994 и 1998 годах.

По результатам прошедшего матча Колумбия занимает первое место в группе K. Следующая игра сборной состоится 24 июня. Команда встретится с ДР Конго в Гвадалахаре.