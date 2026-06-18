Андрей Талалаев раскрыл главную задачу «Балтики» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл главную задачу калининградского клуба на летнее трансферное окно.

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«Иногда я слышу, что у нас нет звёзд. Они есть — просто их недооценивают. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.

Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.