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Роналду остался недоволен игрой Кошты в эпизоде с пропущенным голом в матче с ДР Конго

Роналду остался недоволен игрой Кошты в эпизоде с пропущенным голом в матче с ДР Конго
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен игрой вратаря Диогу Кошты в эпизоде с пропущенным голом в матче с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Конголезцы забили в результате розыгрыша углового, после чего 41-летний форвард жестами показал Коште, что он мог выйти и забрать мяч в руки.

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Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре — с Узбекистаном (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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