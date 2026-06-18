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«В Турции дешевле». Талалаев критически высказался о футбольной инфраструктуре в России

«В Турции дешевле». Талалаев критически высказался о футбольной инфраструктуре в России
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев объяснил выбор Турции в качестве места проведения летнего тренировочного сбора.

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«Наше интервью не может быть лояльным ко всему. К сожалению, те процессы, которые происходят в российском футболе, не всегда настраивают на мажорный лад. Раньше в Москве и области всегда можно было найти базу с полем в шаговой доступности. Сейчас постелили искусственные поля на «Арене Химки» и на «Родине». В Новогорске будет реновация газонов. Всё это сильно сокращает количество мест для качественной подготовки. Остаётся Краснодар, где за деньги можно найти хорошую инфраструктуру, Крымск, Сочи и, более-менее, Саранск. По соотношению цена-качество сегодня дешевле поехать в Турцию.

Там нам гарантированы два идеальных поля и нужный уровень сопротивления. В России найти хороших соперников в большом количестве можно только в Москве. А в Турции мы договорились сыграть с командой Премьер-Лиги, с арабами (пятое место в чемпионате) и с участником еврокубков от Болгарии или Словении. Эти игры помогут понять, где мы сейчас находимся, и позволят увидеть уровень футболистов, которые приедут. Команды нашей Первой, Второй лиги тоже хорошие, дисциплинированные — просто в другой футбол играют. Мне же нужны спарринги, в которых нас будут гонять, возить и ставить в некомфортные условия», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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