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Сборная Англии впервые с 2002 года обыграла команду из топ-15 рейтинга ФИФА на ЧМ

Сборная Англии впервые с 2002 года обыграла команду из топ-15 рейтинга ФИФА на ЧМ
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Сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, английская национальная команда впервые с 2002 года обыграла команду из топ-15 рейтинга ФИФА на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

В предыдущий раз Англия выигрывала у подобного соперника во встрече с Аргентиной (1:0) на ЧМ-2002, после чего не достигала победы в течении девяти матчей подряд. Сборная Хорватии занимает 11-е место в рейтинге ФИФА.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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