Сборная Англии впервые с 2002 года обыграла команду из топ-15 рейтинга ФИФА на ЧМ

Сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, английская национальная команда впервые с 2002 года обыграла команду из топ-15 рейтинга ФИФА на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В предыдущий раз Англия выигрывала у подобного соперника во встрече с Аргентиной (1:0) на ЧМ-2002, после чего не достигала победы в течении девяти матчей подряд. Сборная Хорватии занимает 11-е место в рейтинге ФИФА.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.