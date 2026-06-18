«Бавария» представила обложку с Кейном, Олисе и Диасом в стиле GTA 6

Пресс-служба «Баварии» на странице в социальной сети X представила обложку с нападающими Гарри Кейном, Майклом Олисе и Луисом Диасом в стиле компьютерной игры GTA 6.

«Оцените нашу обложку-кавер на GTA 6», — написано в сообщении мюнхенского клуба.

Фото: ФК «Бавария»

Ранее компания-разработчик Rockstar раскрыла дату старта предзаказов на GTA 6. Игру можно будет предзаказать с 25 июня.

Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии.

Материалы по теме Предзаказы GTA 6 стартуют 25 июня

Невероятные стадионы ЧМ-2026: