«Бавария» представила обложку с Кейном, Олисе и Диасом в стиле GTA 6

Пресс-служба «Баварии» на странице в социальной сети X представила обложку с нападающими Гарри Кейном, Майклом Олисе и Луисом Диасом в стиле компьютерной игры GTA 6.
«Оцените нашу обложку-кавер на GTA 6», — написано в сообщении мюнхенского клуба.
Фото: ФК «Бавария»
Ранее компания-разработчик Rockstar раскрыла дату старта предзаказов на GTA 6. Игру можно будет предзаказать с 25 июня.
Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.
По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии.
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