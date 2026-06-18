«Урал» объявил о переходе нападающего московского «Динамо» на правах аренды

Нападающий московского «Динамо» Денис Боков перешёл в «Урал». Об аренде 20-летнего футболиста официально объявила пресс-служба екатеринбургской команды. В клубе Лиги Pari нападающий проведёт сезон-2026/2027.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

«Денис, удачи в оранжево-чёрных цветах!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале.

Боков является воспитанником московского «Динамо». Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в костромском «Спартаке». На его счету 13 матчей за красно-белых в Первой лиге. Результативными действиями нападающий не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бокова в € 250 тыс.