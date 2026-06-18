Клод Пюэль ушел с поста тренера «Ниццы»

«Ницца» объявила об уходе Клода Пюэля с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Клод Пюэль проявил себя в важный момент истории «Ниццы». Его профессионализм, самоотдача и чувство ответственности были единодушно высоко оценены», – говорится в сообщении.

64-летний французский специалист возглавил команду в декабре 2025 года. Под его руководством клуб вышел в финал Кубка Франции, уступив «Лансу» в решающем матче (1:3).

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции «Ницца» финишировала на 16-й строчке в турнирной таблице. В стыковых встречах команда переиграла «Сент-Этьен» (4:1) и осталась в дивизионе.