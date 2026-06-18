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«Даст нам разнообразие». Талалаев охарактеризовал первого летнего новичка «Балтики»

«Даст нам разнообразие». Талалаев охарактеризовал первого летнего новичка «Балтики»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подписании защитника Фахда Муфи. Он стал первым новичком калининградского клуба в летнее трансферное окно.

«Мы видим, что этот футболист даст нам разнообразие в атаке и более высокое техническое мастерство. У Муфи всё это есть. В 30 лет человек априори знает и умеет больше, чем молодёжь. Плюс они с Муридом из одной языковой и этнической группы и должны помочь друг другу сделать шаг вперёд», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее футболист выступал за «Оренбург», в который перешёл в августе 2025 года. За это время защитник провёл 25 матчей, отметился забитым мячом и голевой передачей, а также выводил команду с капитанской повязкой.

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