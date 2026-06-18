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Семья Месси сделала заявление в связи со слухами о болезни отца Лионеля

Семья Месси сделала заявление в связи со слухами о болезни отца Лионеля
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Семья Месси сделала заявление в связи со слухами о болезни Хорхе — отца нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси. Ранее СМИ сообщали, что форвард заплакал после первого забитого мяча в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0) из-за болезни отца.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Семья Месси сообщает, что на текущий момент Хорхе Месси сталкивается с проблемами со здоровьем. На текущий момент он находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты.

В свете сообщений, слухов и домыслов, распространившихся в последние часы, семья выражает глубокое недовольство отсутствием чуткости, уважения и порядочности со стороны некоторых людей при обсуждении сугубо частного семейного дела.

Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие родственники Хорхе располагают точной и достоверной информацией о его состоянии. Поэтому любая версия, заявление или информация, не поступающая непосредственно от семьи или её официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой. В такое время мы просим об ответственности, осторожности и гуманности.

Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания СМИ. Мы искренне ценим полученные сообщения с выражением поддержки, уважения и беспокойства и просим уважать частную жизнь Хорхе и всей его семьи на протяжении всего этого процесса.

Любая важная информация будет предоставлена ​​семьёй через соответствующие официальные каналы. Благодарим вас за понимание», — цитирует заявление аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

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