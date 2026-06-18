Швейцария — Босния и Герцеговина: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026

Сегодня, 18 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Стартовые составы команд.

Швейцария: Кобель, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Ридер, Эбишер, Джака, Фройлер, Ндой, Эмболо.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Мемич, Алайбегович, Шуньич, Демирович, Джеко.

В 1-м туре Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1, а Босния и Герцеговина поделила очки с Канадой — 1:1.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.