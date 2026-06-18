Патрик Виейра назвал Роналду «огромной проблемой» для тренера Португалии Мартинеса

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра считает нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду «огромной проблемой» для тренера европейской команды Роберто Мартинеса. Португалец провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

«[Криштиану Роналду] — огромная проблема для [Роберто Мартинеса]. Он должен сначала думать о команде, а потом уже о Роналду», — приводит слова Виейра аккаунт Netflix Sports в социальной сети X.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.