Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Виейра назвал Роналду «огромной проблемой» для тренера Португалии Мартинеса

Патрик Виейра назвал Роналду «огромной проблемой» для тренера Португалии Мартинеса
Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра считает нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду «огромной проблемой» для тренера европейской команды Роберто Мартинеса. Португалец провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«[Криштиану Роналду] — огромная проблема для [Роберто Мартинеса]. Он должен сначала думать о команде, а потом уже о Роналду», — приводит слова Виейра аккаунт Netflix Sports в социальной сети X.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android