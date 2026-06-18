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Губерниев — о Роналду: полено бесполезное! На банку — и пущай другие играют!

Губерниев — о Роналду: полено бесполезное! На банку — и пущай другие играют!
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-форварда сборной Франции Тьерри Анри о капитане национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Журналист поделился видео, на котором Анри подробно разбирает эпизод из матча португальцев с ДР Конго (1:1), где Криштиану прервал передачу, адресованную полузащитнику Бруну Фернандешу, и пробил мимо ворот.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Я об этом писал уже! Криш нынче полено бесполезное! На банку — и пущай другие играют!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле во встрече с ДР Конго в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 41-летнего форварда данный турнир стал шестым ЧМ в карьере.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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