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Зидан утешал сына в раздевалке после трёх пропущенных голов от Месси — Elheddaf

Зидан утешал сына в раздевалке после трёх пропущенных голов от Месси — Elheddaf
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Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира — 1998 Зинедин Зидан после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентина — Алжир (3:0) отправился в раздевалку с целью утешить своего сына, вратаря африканской команды Лука Зидана. В составе «альбиселесте» хет-трик оформил нападающий Лионель Месси. Об этом сообщает аккаунт Algérie Football Média со ссылкой на Elheddaf на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

По информации источника, Лука Зидана «особенно сильно задело поражение в матче с Аргентиной». Подчёркивается, что Зинедин также воспользовался возможностью пообщаться с другими футболистами, чтобы подбодрить команду.

В указанной встрече вратарь сборной Алжира совершил три спасения.

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