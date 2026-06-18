Паоло Мальдини одним предложением отреагировал на хет-трик Месси в матче с Алжиром

Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини в своём аккаунте в социальной сети отреагировал на игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Алжиром (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, где он оформил хет-трик.

«Слова не нужны — просто лучший», — написал Мальдини.

Во 2-м туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с Австрией (22 июня). В 3-м туре Аргентина встретится с Иорданией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

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