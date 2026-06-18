Батурина — первый игрок Серии А, забивший гол на ЧМ-2026

23-летний полузащитник сборной Хорватии и левый вингер итальянского клуба «Комо» Мартин Батурина стал первым игроком Серии А, забившим гол на чемпионате мира по футболу – 2026.

В прошедшем матче сборная Хорватии проиграла Англии со счетом 2:4. Первый гол хорватской команде принёс Батурина на 36-й минуте, сравняв счёт с англичанами. Для футболиста это второй забитый мяч за сборную своей страны.

Напомним, Батурина выступает за «Комо» с 2025 года. В минувшем сезоне вингер провел 34 встречи, забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.

Следующая игра сборной Хорватии состоится 24 июня. Команда встретится с Панамой в Торонто.