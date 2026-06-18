Батурина — первый игрок Серии А, забивший гол на ЧМ-2026
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23-летний полузащитник сборной Хорватии и левый вингер итальянского клуба «Комо» Мартин Батурина стал первым игроком Серии А, забившим гол на чемпионате мира по футболу – 2026.
В прошедшем матче сборная Хорватии проиграла Англии со счетом 2:4. Первый гол хорватской команде принёс Батурина на 36-й минуте, сравняв счёт с англичанами. Для футболиста это второй забитый мяч за сборную своей страны.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
Напомним, Батурина выступает за «Комо» с 2025 года. В минувшем сезоне вингер провел 34 встречи, забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.
Следующая игра сборной Хорватии состоится 24 июня. Команда встретится с Панамой в Торонто.
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