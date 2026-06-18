Сборная ЮАР ушла от поражения в матче ЧМ-2026 с Чехией благодаря пенальти в концовке

Завершился матч 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Тори Пенсо (США). Итоговый счёт игры — 1:1.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

На шестой минуте полузащитник Михал Садилек вывел сборную Чехии вперёд. На 83-й минуте арбитр Тори Пенсо назначила пенальти в ворота чехов за игру рукой. Полузащитник Тебохо Мокоена восстановил равенство в счёте.

В 1-м туре группы A Чехия уступила Южной Корее (1:2). Встреча проходила в пятницу, 12 июня. Днём ранее сборная ЮАР проиграла команде Мексики (0:2) в стартовом матче турнира. В заключительном туре группового этапа чехи встретятся с Мексикой, а южноафриканцы — с Южной Кореей.