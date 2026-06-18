Мурат Якин высказался перед игрой Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался перед встречей 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года с Боснией и Герцеговиной. Игра пройдёт сегодня, 18 июня, начало — в 22:00 мск.

«Мы играем в очень интенсивный футбол, поэтому нужно много бегать и забивать два, три, четыре гола. Если это не удаётся, нужно действовать умно и контролировать игру. Все пропущенные нами в последнее время голы были забиты по одной и той же схеме. Мы должны играть в свою игру, совершать как можно меньше ошибок. Мы должны оказывать на них сильное давление, не давать им расслабиться и использовать свои шансы. Они очень уверенно играют на стандартных положениях, и нас об этом предупреждали — конечно, мы постараемся пропустить как можно меньше», — приводит слова Якина официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1, а Босния и Герцеговина поделила очки с Канадой — 1:1.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.