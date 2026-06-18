Тренер Боснии и Герцеговины поделился ожиданиями от матча со Швейцарией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года со Швейцарией. Игра пройдёт сегодня, 18 июня, начало — в 22:00 мск.

«Я думаю, что давление — это часть нашей работы, особенно на таком высоком уровне. Поэтому я не думаю, что это проблема для [Швейцарии]. У них слишком большой опыт, чтобы это давление как-то сказалось на них. Конечно, их амбиции немного больше наших, но завтра мы снова будем бороться за три очка. Мы видели немало сюрпризов, независимо от того, являешься ли ты фаворитом или аутсайдером, ничего не бывает просто. Я думаю, важно оставаться готовым и быть в форме, показывать свой уровень игры», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1, а Босния и Герцеговина поделила очки с Канадой — 1:1.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.