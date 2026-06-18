Кукурелья раскрыл подробности разговора с Моуринью перед переходом в «Реал»

Новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья поделился подробностями разговора с главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью перед тем, как перейти в «Королевский клуб». Испанский гранд объявил о переходе футболиста 15 июня.

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«Я общался с Моуринью. Он позвонил мне и сказал, что хочет работать со мной. С нетерпением жду совместной работы.

Наш разговор прошёл очень быстро. Мне понравилось, что он вспомнил мои действия из матча, когда «Челси» уже давно играл с «Бенфикой», и обратил внимание на детали. Подобное придало мне уверенности в том, что это тот шаг, который я должен был предпринять», — приводит слова Кукурельи AS.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: