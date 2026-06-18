Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кукурелья раскрыл подробности разговора с Моуринью перед переходом в «Реал»

Кукурелья раскрыл подробности разговора с Моуринью перед переходом в «Реал»
Комментарии

Новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья поделился подробностями разговора с главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью перед тем, как перейти в «Королевский клуб». Испанский гранд объявил о переходе футболиста 15 июня.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

«Я общался с Моуринью. Он позвонил мне и сказал, что хочет работать со мной. С нетерпением жду совместной работы.

Наш разговор прошёл очень быстро. Мне понравилось, что он вспомнил мои действия из матча, когда «Челси» уже давно играл с «Бенфикой», и обратил внимание на детали. Подобное придало мне уверенности в том, что это тот шаг, который я должен был предпринять», — приводит слова Кукурельи AS.

Материалы по теме
Кукурелья: моё прошлое в «Барсе»? «Реал» — огромный клуб, у него больше всех титулов ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android