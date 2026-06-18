«Ливерпуль» объявил о переходе вингера Виктора Муньоса из «Осасуны»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Виктора Муньоса из «Осасуны». Подчёркивается, что 22-летний вингер подписал долгосрочный контракт.
Ранее СМИ сообщали об активации мерсисайдцами опции выкупа Муньоса у «Осасуны» за € 40 млн.
Нападающий прошёл через молодёжные команды «Барселоны» и мадридского «Реала». Муньос играл за «Осасуну» с лета 2025 года. За этот период испанский футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет € 30 млн.
Сколько стоят молодые футболисты: