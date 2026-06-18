«Интер» продлил контракт с Кристианом Киву до 2028 года

«Интер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Кристианом Киву до 2028 года. Предыдущее трудовое соглашение 45-летнего специалиста действовало до лета 2027 года.

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Ранее СМИ сообщали, что в новом контракте Киву предусмотрена опция продления до 2029 года. Подчёркивалось, что зарплата румынского тренера теперь составляет € 4 млн в год.

Киву был назначен главным тренером «Интера» в июне 2025 года. Под его руководством миланская команда стала чемпионом Италии и выиграла Кубок страны. До назначения в «Интер» Киву возглавлял «Парму» и молодёжные команды «нерадзурри».

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