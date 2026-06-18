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Галактионов высказался об интересе «Локо» к форварду «Ягеллонии» и шансах вернуть Пруцева

Галактионов высказался об интересе «Локо» к форварду «Ягеллонии» и шансах вернуть Пруцева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подтвердил, что клуб изучал кандидатуру форварда польской «Ягеллонии» Афимику Пулулу, а также оценил шансы на возвращение из «Спартака» полузащитника Данила Пруцева, который выступал за железнодорожников на правах аренды.

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— Правильно понимаю, что цель номер один — форвард, если учитывать травму Комличенко и неясность с будущим Воробьёва? И правда ли, что клуб проявляет интерес к форварду Пулулу из польской «Ягеллонии»?
— Спортивный отдел рассматривал в том числе и данного футболиста. По разным факторам на сегодня данное решение приостановлено. И не совсем правильно говорить, что форвард на сегодня — основополагающая цель.

На мой взгляд, основополагающая цель — закрепить и вернуть в состав Данила Пруцева. Игрока, который принёс большую пользу «Локомотиву», стал основным игроком, и все без исключения высказывали желание сохранить его в клубе. Какие шаги для этого будут предприняты, вопрос к клубу и менеджменту, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

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