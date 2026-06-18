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Павлюченко: сборная России дала бы бой любой команде и вышла бы из группы на ЧМ-2026

Павлюченко: сборная России дала бы бой любой команде и вышла бы из группы на ЧМ-2026
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Бывший российский футболист Роман Павлюченко рассказал, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира — 2026.

«Трудно сказать, чего добилась бы сборная России на чемпионате мира. Есть очень много африканских команд, но они, зараза, все хорошие и бьются. Можно посмотреть матч Португалии и Конго. Всем тяжело. Думаю, сборная России вышла бы из группы, а дальше — не знаю. Вопрос в том, какие бы были соперники. Считаю, наша сборная дала бы бой любой команде на чемпионате мира. А по результатам тяжело сказать, когда сборная не играет на таких турнирах», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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