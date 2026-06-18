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Мануэль Нойер завершит карьеру в сборной — Романо

Мануэль Нойер завершит карьеру в сборной — Романо
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер подтвердил, что завершит свою международную карьеру после окончания чемпионата мира 2026 года.Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Это будет мой последний турнир за Германию. Я не планирую играть на Евро через два года. Но я хочу с нетерпением ждать каждой игры и не думать о прощании или потенциальном последнем матче», — сообщил Нойер на пресс-конференции сборной Германии.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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