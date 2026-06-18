Галактионов критически отреагировал на слухи про свои переговоры с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о слухах о своих переговорах с ЦСКА после увольнения из клуба швейцарца Фабио Челестини.

— В конце сезона были слухи о вашем уходе в ЦСКА, была информация об интересе других клубов. Задумывались ли об уходе из клуба, было ли предложение из другого клуба?

— Ни одного предложения не было. Ни с кем контакта не было. Говорил на эту тему с нашей пресс-службой. Огорчают односторонние мнения экспертов, основанные на тиражируемых в СМИ слухах.

При этом вторую сторону не спрашивают. И возникает вопрос, для чего это делается, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».