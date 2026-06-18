«Ливерпуль» сообщил «Лейпцигу» о готовности заплатить € 100 млн за Диоманда — The Athletic

«Ливерпуль» проинформировал «РБ Лейпциг» о готовности заплатить близкую к € 100 млн сумму за переход крайнего нападающего Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 19-летнего футболиста. При этом мерсисайдцы готовы рассмотреть вариант с покупкой другого нападающего, поскольку «РБ Лейпциг» не хочет продавать Диоманда. «ПСЖ» также претендует на вингера.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме Официально «Ливерпуль» объявил о переходе вингера Виктора Муньоса из «Осасуны»

Сколько стоят молодые футболисты: